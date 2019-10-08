وزير العدل يصدر توجيهات بشأن تسهيل معاملات المواطنين وتوزيع الاراضي للموظفين

2019/10/08 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إصدار الوزير فاروق الشواني توجيهات بشأن تبسيط اجراءات معاملات المواطنين ومتابعة اطلاق سراح من اكتملت محكوميته، فضلا عن تشيكل لجان لتخصيص قطع الاراضي للموظفين وتوزيعها حسب الضوابط.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الشواني، وخلال اجتماعه بالكادر المتقدم في الوزارة اصدر جملة توجيهات من شأنها ان تحقق اصلاح شامل في مستوى العمل الاداري والخدمي الخاص بالوزارة، دعما للمواطنين والموظفين على حداً سواء".

واضافت "حيث أوعز الى الدوائر العدلية بتسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين والتعامل الحسن مع المراجعين وتهيئة الاماكن اللائقة لهم عند مراجعتهم للدوائر العدلية وانهاء المراجعة من الشباك واعتماد نظام (الكاونتر) الالكتروني".

وبينت "كما وجه الوكلاء والمدراء العامين بالدوائر العدلية تخصيص الساعة الاولى من الدوام الرسمي للتواجد في استعلامات دوائرهم واللقاء بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم وانجاز معاملاتهم، إضافة الى إيعازه لقسم شؤون المواطنين بتفعيل وحداته خارج مقر الوزارة، وتخصيص ارقام ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين وتقديمها بشكل يومي ومفصل للسيد الوزير للاطلاع عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها".

ولفتت الى ان "الشواني حدد موعدا ثابتا وبشكل دوري للقائه بالمواطنين في مقر الوزارة للاستماع لمطالبهم وتذليل المعوقات التي تواجههم عبر توجيه الدوائر ذات العلاقة بانجاز معاملاتهم، ودعا المدراء العامين في الدوائر العدلية الى سرعة انهاء مشاريع المكننة الالكترونية، من اجل التحول من النظام الورقي الى النظام الالكتروني والذي من شأنه ان يساهم في خفض الزخم الحاصل في الدوائر العدلية والمحافظة على معاملات المواطنين وسرعة انجازها".

واشارت الى ان "الوزير وجه مدير عام دائرة الاصلاح العراقية والاحداث بمتابعة اطلاق سراح المحكومين عند اكمال محكوميتهم ومعالجة حالات التأخير ان وجدت، والايعاز الى اللجان الخاصة في الدائرة بمتابعة نوعية الطعام المقدمة للنزلاء وايصالها في وقتها المحدد ورفع تقارير بذلك ورصد الحلالات السلبية حال حصولها".

وتابعت أن "الوزير اكد على دعم موظفي الوزارة عبر تشكيل لجان لتخصيص قطع اراضي للموظفين وتوزيعها عليهم وحسب الضوابط، واستحداث خطوط لنقل الموظفين من اجل انهاء معاناتهم في هذا الجانب وتوفير مرآب خاص لمركباتهم".

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