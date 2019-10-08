الدولار يرتفع عالميا مع ترقب المحادثات التجارية الصينية الأميركية

2019/10/08 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت اسعار الدولار في الاسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا وسط ترقب مستثمرون نتيجة محادثات التجارة الصينية الأميركية المهمة في واشنطن، ويتوخى كثيرون منهم الحذر، إذ لم يبد أي جانب دلائل على تقديم تنازلات خلال المفاوضات.

فيما وارتفع اليوان الصيني في التعاملات الداخلية والخارجية مع عودة الأسواق الصينية للعمل عقب عطلة استمرت أسبوعا، بحسب وكالة "رويترز".

وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وهما مرتبطان في أغلب الأحيان بالتجارة العالمية، مع تقليص مستثمرين المراهنات على انخفاضهما.

وحذر متعاملون من أن هذا التحرك قد يتلاشى حين تتضح النبرة في محادثات التجارة في واشنطن.

والآمال بحدوث انفراجة ليست كبيرة، ولكن بعض المستثمرين يحاولون تقليص مراكزهم، ولو مؤقتا، نظرا لصعوبة توقع نتيجة المفاوضات التجارية.

وزاد الدولار 0.14% إلى 107.18 ين ياباني مقتربا من أعلى مستوى في أسبوع الذي بلغه، أمس الاثنين.

ومقابل سلة من العملات، صعد الدولار إلى 98.959، وارتفعت العملة الصينية في السوق الداخلية وجرى تداول اليوان عند 7.1263 مقابل الدولار مرتفعا عن الإغلاق السابق عند 7.1480 مقابل الدولار في 30 أيلول.

وفي السوق الخارجية، كسب اليوان 0.1% إلى 7.1257 مقابل الدولار، وصعد الدولار الأسترالي 0.24% إلى 0.6748 دولار أميركي، بينما تقدم الدولار النيوزيلندي 0.46% إلى 0.6318 دولار أميركي.

واستقر اليورو عند 1.0975 دولار مع صعود العملة الموحدة ببطء من أقل مستوى في عامين ونصف العام الذي سجلته الأسبوع الماضي.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2296 دولار.

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