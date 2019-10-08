النجيفي: لو تظاهر أهالي المناطق المحررة لاتهموهم بالإرهاب والانتماء للبعث

2019/10/08 | 13:34

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بغداد اليوم- نينوى

كشف القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية أثيل النجيفي، الثلاثاء (8 تشرين الأول 2019)، عن سبب عدم مشارك...





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