محمد السعدنى - أنت وحدك من يصنع الفارق

2019/10/08 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_السعدنى ‬-;- قانون الطبيعة حتم، قانون الحياة اختيار، وما بين الحتم‮-;- ‬-;-والاختيار يعيش الإنسان‮-;-.‬-;-قانون الطبيعة حتم لايعرف الاستثناء ولا المجاملة،‮-;- ‬-;-وهو رغم تجدد الحياة إلا أنه ثابت قاطع لايتغير‮-;-.‬-;-فتعاقب الفصول حتم،‮-;- ‬-;-ولا يمكن للشمس أن تشرق يوما من الغرب،‮-;- ‬-;-‬-;-وكذا تعاقب الليل والنهار حتم،‮-;- ‬-;-هذا هو قانون الطبيعة الذي ......

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