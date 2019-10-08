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#محمد السعدنى - أنت وحدك من يصنع الفارق


#محمد السعدنى - أنت وحدك من يصنع الفارق
2019/10/08 | 13:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_السعدنى ‬-;- قانون الطبيعة حتم، قانون الحياة اختيار، وما بين الحتم‮-;- ‬-;-والاختيار يعيش الإنسان‮-;-.

‬-;-قانون الطبيعة حتم لايعرف الاستثناء ولا المجاملة،‮-;- ‬-;-وهو رغم تجدد الحياة إلا أنه ثابت قاطع لايتغير‮-;-.

‬-;-فتعاقب الفصول حتم،‮-;- ‬-;-ولا يمكن للشمس أن تشرق يوما من الغرب،‮-;- ‬-;-‬-;-وكذا تعاقب الليل والنهار حتم،‮-;- ‬-;-هذا هو قانون الطبيعة الذي ......

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