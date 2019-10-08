2019/10/08 | 13:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_السعدنى -;- قانون الطبيعة حتم، قانون الحياة اختيار، وما بين الحتم-;- -;-والاختيار يعيش الإنسان-;-.
-;-قانون الطبيعة حتم لايعرف الاستثناء ولا المجاملة،-;- -;-وهو رغم تجدد الحياة إلا أنه ثابت قاطع لايتغير-;-.
-;-فتعاقب الفصول حتم،-;- -;-ولا يمكن للشمس أن تشرق يوما من الغرب،-;- -;--;-وكذا تعاقب الليل والنهار حتم،-;- -;-هذا هو قانون الطبيعة الذي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد السعدنى - أنت وحدك من يصنع الفارق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
-;-قانون الطبيعة حتم لايعرف الاستثناء ولا المجاملة،-;- -;-وهو رغم تجدد الحياة إلا أنه ثابت قاطع لايتغير-;-.
-;-فتعاقب الفصول حتم،-;- -;-ولا يمكن للشمس أن تشرق يوما من الغرب،-;- -;--;-وكذا تعاقب الليل والنهار حتم،-;- -;-هذا هو قانون الطبيعة الذي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد السعدنى - أنت وحدك من يصنع الفارق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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