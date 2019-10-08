2019/10/08 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تعلن فتح طريق تقاطع قرطبة باتجاه ساحة الطيران وطريق شارع النضال من تقاطع ساحة الطيران باتجاه مجمع الوزارات وساحة الأندلس وجسر السنك ذهابا وإيابا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/08 | 13:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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