2019/10/08 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح جائزة نوبل في الفيزياء للكندي الأميركي جيمس بيبلز والسويسريين ميشال مايور وديدييه كيلو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/08 | 13:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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