2019/10/08 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اكد مركز الاعلام الرقمي، وصول ميزة الوضع الليلي (Dark Mode) لمستخدمي تطبيق الانستغرام على اجهزة الايفون .وقال المركز في بيان تلقت الوكالة المركز الخبري ان “التحديث الاخير يأتي منسجما مع خاصية النمط الليلي التي وصلت لتحديث iOS 13 لهواتف الايفون والتي اصبح فيها كل نظام الهاتف مُظلم”.واشار المركز الى ان “الميزة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الرقمي: ميزة الوضع الليلي تصل لمستخدمي الانستغرام تكنولوجيا المركز الخبري الوطني.

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