2019/10/08 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكرت تقارير عدة، الثلاثاء، في إيطاليا أن ميلان في طريقه لإقالة مدربه ماركو جامباولو بسبب النتائج السيئة التي حققها الفريق بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.ويحتل الفريق اللومباردي المركز الثالث عشر في الدوري المحلي متقدما بفارق 3 نقاط فقط عن أول الهابطين.واستلم جامباولو (52 عاما) تدريب الفريق خلفا للاعب وسط ميلان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال في ميلان..



جامباولو على باب المغادرة وكالة خطوة برس.

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