المفسوخة عقودهم يعودون باثر فوري .. الحياة تعود تدريجيا .. الحلبوسي يقود مبادرة حل مجالس المحافظات وتطبيق حزمة الاصلاحات

2019/10/08 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : دعت وزارة الدفاع العراقية المفسوخة عقودهم في الجيش من تاريخ 10 حزيران 2014 صعوداً، للمباشرة بالالتحاق فوراً الى وحداتهم.ياتي القرار على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها بغداد وعدد من المدن الجنوبية الاخرى بالاخص ذي قار و الديوانية.هدوء في بغداد وعودة تدريجية للاعمال اليومية : بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف […]

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