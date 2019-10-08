اتحاد الكرة يعزي بوفاة لاعب دولي سابق

2019/10/08 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزى الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، بوفاة اللاعب الدولي السابق سعدي يونس.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للاتحاد تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم يتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الوسط الرياضي عامة والكروي خاصة لوفاة لاعب المنتخب الوطني السابق وفريق القوة الجوية سعدي يونس اثر مرض لم يمهله طويلا، ويسال الله ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .



أنا لله وإنا اليه راجعون".يشار الى ان اللاعب الدولي السابق سعدي يونس توفي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بعد معاناته مع المرض منذ فترة، حيث كان يرقد في احدى مستشفيات العاصمة بغداد.انتهى

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