منتخب هونغ كونغ يصل الى البصرة

2019/10/08 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل منتخب هونغ كونغ لكرة القدم، الى محافظة البصرة اليوم الأربعاء.

وسيلتقي المنتخب الضيف مع المنتخب الوطني غداً الخميس على ملعب جذع النخلة الدولي بالمدينة الرياضية في البصرة ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.ويحتل العراق المركز الثالث في المجموعة الآسيوية الثالثة برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة، متساويا بالنقاط مع منتخب هونغ كونغ صاحب المركز الأخير، والذي خاض مباراتين.انتهى

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