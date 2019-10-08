رئيس المنبر العراقي اياد علاوي يدعو الى تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/10/08 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، الى تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بشكل يراعي مصلحة الوطن والمواطن وليس مصالح الكتل الكبيرة.

واضاف علاوي في بيان صحفي، ان قانون الانتخابات الاخير الذي أقره مجلس النواب سيكرس نفس الاوضاع الحالية في المحافظات، بل وسيزيدها سوءاً، وسيشكل عائقاً امام دعوات التغيير والاصلاح المنشود، واصفا القانون بالمجحف.

ولفت علاوي الى ان القانون لا يتناسب مع دعوات الاصلاح والمطالب الجماهيرية الحالية، وان على البرلمان تدارك الموقف بالسرعة الممكنة، مشددا على ضرورة ان يعبر القانون عن طموحات الشارع العراقي، وان يضمن عدالةً وتمثيلاً اوسع، وان يشكل دافعاً وحافزا لمشاركة جماهيرية اكبر.

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