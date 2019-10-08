القضاء يحث على سرعة انجاز قضايا محاكم التحقيق المختصة بالنزاهة

2019/10/08 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان رئيسه القاضي فائق زيدان بحث في اجتماع برئيس هيئة الإشراف القضائي والقضاة الأوائل المختصين، قضايا هيئة النزاهة في جانبي الرصافة والكرخ.

واضاف البيان إن “المجتمعين بحثوا سبل سرعة انجاز القضايا المعروضة على محاكم التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة وإعداد إحصاء بنوع هذه القضايا والمتهمين فيها والنتائج التي تم التوصل إليها ليتسنى عرضها على الرأي العام وبالمراحل المناسبة وحسب القانون”.

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