عمليات بغداد تعيد افتتاح الطرق بشكل تام وسط بغداد

2019/10/08 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مراسل “كلكامش برس” ان قيادة عمليات بغداد بدات بفتح الطرق بشكل كامل ابتداءا من تقاطع قرطبة باتجاه ساحة الطيران.

واضاف ايضا انه تم فتح طريق شارع النضال من تقاطع ساحة الطيران باتجاه مجمع الوزارات وساحة الأندلس، وفتح جسر السنك ذهابا وإيابا.

وفرضت الاحتجاجات الاخيرة اجراءات امنية مشددة ،شملت اعلان حظر للتجوال قبل ان تبدا برفعه جزئيا عن العاصمة .

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