السفير العراقي ووزير الخارجية التركي يؤكدان على ضرورة إنجاح زيارة آردوغان لبغداد

2019/10/08 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث سفير جمهورية العراق لدى تركيا حسن الجنابي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو اهم السبل ضرورية لإنجاح زيارة آردوغان إلى العراق.





وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "وزير الخارجية التركي رحب بالسفير متمنياً له النجاح في مهام عمله، وتطرق خلال اللقاء إلى أهمية إنجاح الزيارة المُزمع إجراؤها من قبل فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب آردوغان إلى العراق خلال الفترة المقبلة".

واضافت ان "مولود تشاويش أوغلو اكد على حرص بلاده على أمن وإستقرار العراق ووحدة أراضيه".

من جانبه، أكد السفير على أهمية الزيارة التي سيجريها آردوغان لما ستحمله من رسائل دعم إلى العراق.

وأضاف الجنابي، إن "وجود القواسم المشتركة التي تجمع البلدين ستُسهم في تعزيز علاقاتهما بجوانبها المختلفة ودعم القضايا الرئيسة ومنها موضوع المياه الذي يشكل ملفاً هاماً في علاقات البلدين".

وأشار إلى إن "هناك رغبة عراقية كبيرة لتطوير هذه العلاقات مع الجارة الصديقة تركيا"، مثمناً في الوقت نفسه التعاون الذي أبداه مسؤولي وزارة الخارجية مع السفارة لتسهيل مهام عمل كادرها.

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