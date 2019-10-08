الهند تلغي تحذير السفر إلى جامبو وكشمير اعتبارا من الخميس المقبل

2019/10/08 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، إنها ستلغي اعتبارا من الخميس المقبل تحذير السفر إلى إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وجاء القرار بعد شهرين من الحملة الأمنية التي شنتها الحكومة الهندية على المنطقتين، بحسب وسائل اعلام غربية.

وفر آلاف السائحين والزوار والعمال الهنود من كشمير، التي غالبية سكانها من المسلمين، في أوائل آب الماضي بعدما أصدرت السلطات تحذيرا أمنيا من احتمال شن هجمات من جانب متشددين من جماعات تدعمها باكستان فيما تنفي إسلام آباد دعمها لتلك الجماعات.

غير أن تحذيرات السفر التي صدرت من بريطانيا ودول أخرى لمواطنيها لا تزال سارية.

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