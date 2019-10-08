2019/10/08 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء (08 تشرين الأول 2019)، مع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مطالب المتظاهرين المشروعة، ومقترح المرجعية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عبدالمهدي، استقبل الحلبوسي، في إطار التعاون والتنسيق المتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والجهود المبذولة للاستجابة للمطالب المشروعة ولماورد من مكتب المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة، والطلبات التي سلمها المتظاهرون في ضوء اللقاءات المباشرة والاتصالات التي اجريت مع ممثليهم".

وأضاف البيان أنه "جرى التباحث حول حزمة الإصلاحات والقرارات الأولى التي أعلنتها الحكومة والاستمرار بتقديمها وصولا الى تطمين أبناء شعبنا على حرص السلطتين التنفيذية والتشريعية على الاستماع للمطالب المحقة والاستجابة لها"، لافتا إلى أن "اللقاء بحث الخروقات والاعتداءات التي ادت الى وقوع شهداء وجرحى من المتظاهرين وأفراد الأجهزة الأمنية، وتركيز الجهود على حفظ الأمن والاستقرار بعد عودة الأوضاع الى طبيعتها في بغداد والمحافظات".

بغداد اليوم- كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت (15 حزيران 2019)، العثور على 3 أوكار تابعة لتنظيم داعش، في محافظة كركوك، فيما كشفت عن العثور على سجلات، وعبوات، وحزام ناسف داخلها.

وأضافت، أن الأوكار ضمت "ملابس عسكرية وحزام ناسف و9 عبوات

بغداد اليوم- بغداد

ضبطت القوات الأمنية في بغداد، الجمعة (24 أيار 2019)، عجلة محملة بالأدوية البشرية، منتهية الصلاحية، غربي العاصمة.

وذكر بيان لمديرية مكافحة المتفجرات، إنه "بمتابعة مباشرة وبشكل متواصل وميداني من قبل مدير مكافحة المتفجرات ا

بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الداخلية، السبت (18 ايار 2019)، باستنفار فرق الدفاع المدني حتى انتهاء موسم حصاد الحنطة، بعد حرائق اندلعت في محافظات ديالى وصلاح الدين والمثنى والنجف.

وقالت الداخلية في بيان، إنها "وجهت بتعزيز فرق ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي والحلبوسي يبحثان مطالب المتظاهرين ’’المشروعة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي والحلبوسي يبحثان مطالب المتظاهرين ’’المشروعة’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).