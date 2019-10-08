عبد المهدي والحلبوسي يبحثان التنسيق المشترك لتلبية مطالب المتظاهرين وتحقيق الاصلاحات

2019/10/08 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، اليوم الثلاثاء ، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التنسيق المشترك لتلبية مطالب المتظاهرين وتحقيق الاصلاحات .

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