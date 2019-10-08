2019/10/08 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، سعي وزارته للتعاقد مع ٣٠٠ الف خريج لتنفيذ التعداد السكاني في العام المقبل ٢٠٢٠.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط: نسعى للتعاقد مع 300 الف خريج لتنفيذ التعداد السكاني في العام المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط: نسعى للتعاقد مع 300 الف خريج لتنفيذ التعداد السكاني في العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).