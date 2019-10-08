عمليات بغداد تفتح طرقا حيوية في العاصمة

2019/10/08 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، فتح عدد من الطرق وسط العاصمة.

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