الحلبوسي يبحث المطالب التي تسلمها من المتظاهرين مع عبد المهدي : حزمة الاصلاحات تحت مراقبة البرلمان

2019/10/08 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اجرى رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي اجتماعا مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ،اليوم الثلاثاء، قبيل جلسة لمجلس النواب العراقي للبحث في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والجهود المبذولة للإستجابة للمطالب المشروعة .وبحث الحلبوسي في الطلبات التي سلمها المتظاهرون في ضوء اللقاءات المباشرة والإتصالات التي اجريت مع ممثليهم حيث تمكن من […]

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