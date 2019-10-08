2019/10/08 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، جمعا كبيرا من رؤساء العشائر العراقية والوجهاء من مختلف المحافظات.

وذكر مكتب عبد المهدي الاعلامي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "اللقاء يأتي في إطار لقاءاته المستمرة مع الشرائح الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمحللين السياسيين ، للتباحث حول الأوضاع في البلاد والمطالب المشروعة للمتظاهرين وسبل تقديم الحلول والقرارات اللازمة بشأنها".وقال رئيس مجلس الوزراء في حديثه مع رؤساء ووجهاء العشائر، إن "المرجعية الدينية والعشائر العراقية ركنان أساسيان في كل الأحداث التي مرت في تأريخ العراق"، مؤكدا ان "أبناء العشائر الذين يعيشون وسط المجتمع ولهم مكانتهم بين المواطنين يمكن ان يساعدوا في تقديم مقترحات وحلول تعبر عن مطالب عموم المواطنين والمتظاهرين بشكل خاص"، مشيرا الى "عودة الأوضاع الى طبيعتها وقيام الحكومة بإصدار حزمة قرارات اولى إستجابة للمطالب المشروعة والإستمرار بتقديم قرارات أخرى في جلسات الحكومة" .وإستمع رئيس مجلس الوزراء الى "مقترحات ومطالب ووجهات نظر رؤساء العشائر والشخصيات التي حضرت اللقاء ، ومناقشة احتياجات المواطنين والمتظاهرين ، وابدى الحاضرون آراءهم بخصوص تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص العمل والإصلاحات المطلوبة" .انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يبحث مع العشائر دورهم في تقديم حلول تعبر عن مطالب المواطنين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يبحث مع العشائر دورهم في تقديم حلول تعبر عن مطالب المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).