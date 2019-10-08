فتح طرق طرق حيوية في بغداد بعد غلقها بسبب التظاهرات

2019/10/08 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن فتح طرق حيوية في العاصمة بعد ان تم غلقها بسبب التظاهرات الاخيرة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنها "باشرت بفتح الطرق أدناه بشكل تام من تقاطع قرطبة باتجاه ساحة الطيران، وفتح طريق شارع النضال من تقاطع ساحة الطيران باتجاه مجمع الوزارات وساحة الأندلس، وفتح جسر السنك ذهابا وإيابا".انتهى

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