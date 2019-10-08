عبدالمهدي يبحث مع رؤساء عشائر المحافظات مطالب المتظاهرين

2019/10/08 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادافاد مراسل “كلكامش برس” ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بحث الثلاثاء ،مع رؤساء العشائر ووجهاء المحافظات، المطالب المشروعة للمتظاهرين وسبل تقديم الحلول والقرارات اللازمة بشأنها .

واضاف ان عبد المهدي إستمع الى مطالب الوفود ، مؤكدا في الاثناء ان الحكومة ماضية بحزمة قرارات اصلاحية واخرى تاتي تباعا في جلسات المقبلة لمجلس الوزراء لتحقيق مطالب الشعب وشريحة الشباب.

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