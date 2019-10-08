2019/10/08 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم يصدر قراره بإنزال نادي الطلبة للدرجة الاولى بسبب عدم استيفاءه معايير التراخيص الاسيوية

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