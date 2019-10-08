مصدر: مجلس الوزراء لم يوافق لغاية الآن على إطلاق منحة الـ150 ألف دينار

2019/10/08 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء لم يوافق لغاية الآن على إطلاق منحة الـ150 ألف دينار التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً لامتصاص غضب المتظاهرين.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان الوزارة "طلبت من مراجعيها الذين يتوافدون منذ يومين للتقديم على منحة الـ150 ألف دينار التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، عدم مراجعتها والاكتفاء بالاتصال على الأرقام الهاتفية التي أعلنت عنها بهذا الخصوص".

وبين ان "طلب الوزارة جاء لعدم موافقة مجلس الوزراء لغاية الآن على إطلاق هذه المنحة".

وكانت الحكومة قد أعلنت عن تخصيص منحة طوارئ مقدارها 150 ألف دينار شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر لكل عاطل عن العمل، في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين.

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