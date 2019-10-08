2019/10/08 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركز الاعلام الرقمي: ميزة الوضع الليلي تصل لمستخدمي الانستغرام وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز الاعلام الرقمي: ميزة الوضع الليلي تصل لمستخدمي الانستغرام) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز الاعلام الرقمي: ميزة الوضع الليلي تصل لمستخدمي الانستغرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).