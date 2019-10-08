الحلبوسي وزيدان يبحثان مطالب المتظاهرين مع عبد المهدي : حزمة الاصلاحات تحت مراقبة البرلمان و دعم القضاء

2019/10/08 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اجرى رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي اجتماعا مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ،اليوم الثلاثاء، قبيل جلسة لمجلس النواب العراقي للبحث في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والجهود المبذولة للإستجابة للمطالب المشروعة , فيما التقى القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى مع عبد المهدي لمتابعة تنفيذ الاجراءات القانونية ذات الصلة ..[…]

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