English | كوردى

التخطيط تسعى للتعاقد مع 300 ألف خريج لتنفيذ التعداد السكاني


التخطيط تسعى للتعاقد مع 300 ألف خريج لتنفيذ التعداد السكاني
2019/10/08 | 14:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء سعيها للتعاقد مع 300 ألف خريج لتنفيذ التعداد السكاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تسعى للتعاقد مع 300 ألف خريج لتنفيذ التعداد السكاني) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تسعى للتعاقد مع 300 ألف خريج لتنفيذ التعداد السكاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).

كامل التفاصيل في: موازين ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا