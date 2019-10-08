البرلمان يعقد جلسته بحضور وزيرين

2019/10/08 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية بحضور وزيرين.





وقال مراسل السومرية نيوز، إن مجلس النواب عقد، ظهر اليوم، جلسته الاعتيادية بحضور 212 نائبا ورئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.



واشار الى أن وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والتجارة حضرا الجلسة، مشيرا الى أن الجلسة ستخصص لمناقشة مطالب المتظاهرين.





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