عبدالله أبو شرخ - رسالة مفتوحة إلى الأخوات والإخوة في الوطن العربي الكبير

2019/10/08 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_أبو_شرخ رسالة مفتوحة إلى الأخوات والإخوة في الوطن العربي الكبيربقلم: نخبة من المثقفين والمثقفات العرب تحية الوطن العربي الكبير، من طنجة إلى الدمّام، ومن الإسكندرية إلى أم درمان ...تحية النيل، ودجلة والفرات، والليطاني ...تحية طب الرازي، وفلسفة ابن سينا، وجبر الخوارزمي، وإسطرلاب الخيام، وخرائط البيروني، وكيمياء جابر، وفيزياء ابن الهيثم.أختي العربية ..أخي العربي، نحن -......

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