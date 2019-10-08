أسماء غريب - (22) رحلةُ السّلامِ الرّوحيّ من الفَحْمِ إلى الألماس: أسماء غريب : حوار أجراه من ستوكهولم الأديب والتشكيلي صبري يوسف

2019/10/08 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسماء_غريب صبري يوسف: إنَّ تبنِّي ثقافة السَّلام تتشكّل منذ الطُّفولة، لماذا لا تزرع الأسرة هذه الثَّقافة في نفوس البنين؟*د.أسماء غريب:كلّ ما تعيشه الإنسانيّةُ اليوم من فوضى وحروب هو بسبب ما ألحقَهُ الإنسانُ من خراب ودمار بالطّفل والطّفولة في كلّ أصقاع العالم: انظر إلى الأمّ اليوم كيف تُحِبُّ، وكيف تتزوّج وكيف تحبل ثمّ كيف تلدُ الأطفال وتربّيهم؟ إنّ الأمر كارثيّ بما في الكلمة من معنى! المرأة......

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