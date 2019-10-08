2019/10/08 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البرلمان يصوت من حيث المبدأ المضي بالإجراءات التشريعية والقانونية لإنهاء أعمال مجالس المحافظات

تأریخ التحریر: : 2019/10/8 14:41

• 39 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت من حيث المبدأ المضي بالإجراءات التشريعية والقانونية لإنهاء أعمال مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت من حيث المبدأ المضي بالإجراءات التشريعية والقانونية لإنهاء أعمال مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).