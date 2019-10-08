أبرزهم الشاي الأخضر والبصل.. أطعمة تخلص الجسم من السموم

2019/10/08 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحاول الكثير من الأشخاص التخلص من السموم في الجسم؛ بسبب ما قد تسببه من أمراض ومخاطر صحية؛ لذا سنستعرض أبرز الأطعمة التي تخلص الجسم من السموم.

* العنب

يحتوي العنب على العديد من المكونات القيمة التي تسهم في تنقية أعضاء الجسم؛ إذ تتمتع هذه الفاكهة بتأثير مدر للبول، ويساعد على خفض الكوليسترول وتنقية الدم.

* البصل

يعزز الكبريت الموجود في البصل بشكل خاص النبيت الجرثومي المعوي الصحي، كما يدعم الكبد في عملية التخلص من سموم الجسم.

* البقدونس

يمنح البقدونس الوجبات نكهة لذيذة، كما يمكننا من خلاله إزالة السموم المتجمعة في الكليتين؛ إذ تساعد مركبات كالأبيول والمريستيسين الموجودة في الأعشاب العطرية على التخلص من الماء الزائد من الجسم.

* الشاي الأخضر

يتمتع الشاي الأخضر بتأثير مضاد للالتهابات وللفيروسات، كما يحمينا من الأشعة فوق البنفسجية ويبطئ عملية الشيخوخة، ويمكنه منع الإصابة بالسرطان.

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