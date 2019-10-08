البرلمان يصوت رسميا على تجميد عمل مجالس المحافظات

2019/10/08 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلكامش برس/ بغداد

صوت مجلس النواب، رسميا على تجميد عمل مجالس المحافظات .وقال مراسل “كلكامش برس ” ان البرلمان صوت أيضا على توصيات اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين.

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