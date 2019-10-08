البرلمان يصوت مبدئيا للمضي بتشريعات تنهي اعمال مجالس المحافظات

2019/10/08 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادقال مراسل “كلكامش برس” في مجلس النواب ان المجلس صوت من حيث المبدأ للمضي بالاجراءات التشريعية والقانونية لانهاء اعمال مجالس المحافظات.

ويعقد مجلس النواب اليوم جلسة لبحث بالاليات الكفيلة بتحقيق مطالب المتظاهرين وانهاء الاحتجاجات بعد اسبوع على اندلاعها في بغداد ومحافظات عدة حيث شهدت اعمال عنف طالت المتظاهرين والعناصر الامنية .

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