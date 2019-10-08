هولندا تعتزم تغيير اسمها لتحسن صورتها

2019/10/08 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم الحكومة الهولندية تغيير اسم البلد والامتناع عن استخدام تسمية “هولندا” نظرا للصورة السيئة التي باتت مقترنة في الأذهان بهذه التسمية، وفقا لمجلة “أدفورماسي” التسويقية.

وذكرت مجلة “أدفورماسي” المحلية، في تقرير نشرته الأحد، أن هذه “الخطوة تأتي في إطار قرار السلطات تحديث البلد، وأن التسمية الحالية تقترن في أذهان السياح بالمخدرات وبحي أمستردام المعروف بالفوانيس الحمراء” وفق العرب اللندنية .

وأوضحت “أن السلطات الهولندية تنوي الترويج للتسمية الجديدة (لم تعلن حتى الآن) في المحافل الدولية مثل مسابقة ‘يوروفيجن- 2020’، وكذلك عن طريق منتخب كرة القدم”.

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