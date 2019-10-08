2019/10/08 | 15:07

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الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على قائد المجموعة الارهابية التي

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الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على قائد المجموعة الارهابية التي نفذت اغتيال جامعي الكمأ في النخيب

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