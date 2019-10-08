البرلمان يصوت على اعتبار ضحايا التظاهرات شهداء وشمول الفقراء برواتب شهرية وإيقاف رفع التجاوزات

2019/10/08 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على انهاء اعمال مجالس المحافظات واعتبار ضحايا التظاهرات شهداء.

وقال مصدر نيابي لـ"الغد برس" إن "مجلس النواب العراقي صوّت خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت، اليوم، من حيث المبدأ على انهاء اعمال مجالس المحافظات".

واضاف ان "المجلس صوّت على اعتبار الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية شهداء وتعويض عوائلهم وإطلاق سراح المعتقلين، فضلاً عن إطلاق منحة مالية للطلبة وشمول الفقراء برواتب شهرية وإعادة مفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وفتح باب التطوع في وزارة الدفاع".

واوضح المصدر، ان "البرلمان صوت على إيقاف حملة إزالة التجاوزات وبناء مجمعات سكنية للمتجاوزين والنازحين، وإعفاء الفلاحين والمزارعين من بدلات الإيجار وتثبيت المحاضرين بالمجان".

واشار الى ان "المجلس صوت على إنصاف عوائل المفقودين والمغيبين في الموازنة الاتحادية لعام2020، تعويض المتضررين من الأرهاب والعمليات العسكرية، ومنح قروض ميسرة لإعادة تشغيل وتأهيل المصانع المتوقفة".

وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، جلسته الاستثنائية برئاسة محمد الحلبوسي لمناقشة مطالب المتظاهرين واتخاذ التوصيات اللازمة لتنفيذها.

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