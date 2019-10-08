2019/10/08 | 15:07

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البرلمان يقرر تحويل المحاضرين المجانيين في التربية والتعليم العالي الى عقود

يتبع.



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بغداد اليوم

بغداد اليوم

يتبع.................

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء (08 تشرين الأول 2019)، بإبقاء الجلسة مفتوحة لحين استكمال مناقشة التظاهرات والقرارات الخاصة بها.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الجلسة ستبقى مفتوحة لحين استكمال مناقشة التظاهرات والق

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