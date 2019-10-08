2019/10/08 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا في البرلمان: اكتمال التصويت على التوصيات الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين والمواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/08 | 15:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا في البرلمان: اكتمال التصويت على التوصيات الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين والمواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا في البرلمان: اكتمال التصويت على التوصيات الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين والمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).