أمريكا تضم شركات ذكاء صناعي صينية لقائمة سوداء

2019/10/08 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسعت الحكومة الأمريكية قائمتها السوداء في مجال التجارة لتشمل بعضا من كبرى شركات الذكاء الصناعي الصينية الناشئة، لتعاقب بذلك بكين على معاملتها لأقليات مسلمة وتصعد التوتر قبيل محادثات تجارية رفيعة المستوى تُجرى في واشنطن ه

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