شيخ دلير: حان الوقت لتاخذ المراة حقها بالقيادة وتسلمها رئاسة الحكومة العراقية

2019/10/08 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، الثلاثاء، الحكومة العراقية الى الاعتراف بتاخر المعالجات الحقيقية لمشاكل المجتمع العراقي، فيما اشارت الى انه حان الوقت لتاخذ المراة حقها بالقيادة وتسلمها رئاسة الحكومة العراقية.

وقالت شيخ دلير في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "على الحكومة العراقية الاعتراف بتاخر المعالجات الحقيقية لمشاكل المجتمع العراقي وعدم وجود خطط وستراتيجيات تعطي المواطن حقوقه وتجعله في عيش كريم"، مبينة انه "خير دليل على هذا التخبط هو التظاهرات الكبيرة التي خرجت في ارجاء العراق من اجل المطالبة بالحقوق".

وطالبت شيخ دلير بـ"افساح المجال فورا امام المراة لقيادة الحكومة العراقية لاحداث التغيير الحقيقي وذلك لقربها من نبض الشارع العراقي"، مخاطبة "جميع الساسة الرجال بالقول (انه وقتها ايها الرجال فهي امكم واختكم وشريكتكم في الحياة خصوصا بعد ان خضتم تجارب عدة بلا انجاز مشهود، امنحوها الفرصة وستصفقون بحرارة للتغيير الكبير الذي سيكون على يدها".

وشددت شيخ دلير على "ضرورة اختيار امراة عراقية وطنية مستقلة لاتكون صدى لصوت حزبها او رئيس حزبها لتنال منصب رئاسة حكومة العراق وتكون نقطة التغيير الاروع والافضل في تاريخ العراق"، داعية المجتمع "بكل اطيافه لمساندة هذا المطلب المهم".





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