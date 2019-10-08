البرلمان يصوت على الغاء مكاتب المفتشين العموميين

2019/10/08 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس /بغدادافاد مراسل “كلكامش برس ” في البرلمان ان المجلس صوت على منح قروض ميسرة لأعادة تشغيل و تأهيل المصانع المتوقفة.

كما صوت قبل ذلك على على الغاء مكاتب المفتشين العموميين.

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