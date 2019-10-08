بالتفاصيل… ما الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته الاستثنائية

2019/10/08 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على انهاء اعمال مجالس المحافظات، بالاضافة الى اعتبار ضحايا التظاهرات شهداء ومنح قروض ميسرة لاعادة تشغيل المصانع.وقال مصدر نيابي لـ”خطوة برس” إن “مجلس النواب العراقي صوّت خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت، اليوم، من حيث المبدأ على انهاء اعمال مجالس المحافظات”.واضاف ان “المجلس

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