2019/10/08 | 15:32

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عاجل | البرلمان يصوت على إطلاق منحة مالية للطلبة وشمول الفقراء برواتب شهرية وإعادة مفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي

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