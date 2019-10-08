2019/10/08 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الثلاثاء القبض على قائد مجموعة ارهابية نفذت عملية قتل جامعي الكمأ بين محافظتي كربلاء والانبار.

وقالت المديرية في بيان مقتضب اليوم القبض على قائد المجموعة الارهابية التي قامت باغتيال جامعي الكمأ في منطقة النخيب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العراقية تطيح بقائد مجموعة قتلة جامعي الكمأ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العراقية تطيح بقائد مجموعة قتلة جامعي الكمأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).