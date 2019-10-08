وفاة متظاهر في مستشفى الديوانية العام متأثراً بإصابته

2019/10/08 | 15:38

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بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر طبي في مستشفى الديوانية العام، الثلاثاء (8 تشرين الأول 2019)، بوفاة متظاهر في المستشفى،...





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