2019/10/08 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة النيابية الخاصة تقرر تحويل المحاضرين المجانيين والمتطوعين الخارجيين في وزارتي التربية والتعليم الى عقود ضمن موازنة 2020 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/08 | 15:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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