إيران ترسل 7500 عنصر من قواتها الخاصة إلى العراق

2019/10/08 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاورد موقع العربية نت نقلا عن قائد الوحدات الخاصة التابعة لقوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد حسن كرمي، عن إرسال قوة مكونة من 7500 عنصر إلى العراق، لحماية “مراسم أربعين الحسين”.

وقال كرمي ، في مقابلة مع وكالة “مهر” الحكومية، إن “أكثر من 10 آلاف من أفراد القوات الخاصة يتولون مسؤولية حماية مراسم الأربعين بشكل مباشر “.

وأضاف: 7500 منهم يعملون يتواجدون بشكل مباشر، وهناك 4000 عنصر احتياط”.

وكشف قائد القوات الخاصة الإيرانية أن 30 ألف شرطي يشاركون في حماية المسيرات الممتدة من إيران إلى داخل العراق لحماية “مسيرات أربعين الحسين”.

وأكد أن ” الجزء الأصعب الذي تتولى حمايته القوات الخاصة الإيرانية هو الاكتظاظ بمسافة 10 إلى 15 كلم من الحدود”.

وقال كرمي: “نقوم بعمل استخباراتي قوي للغاية، ولدينا عناصر في الحشود للسيطرة على الوضع”.

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